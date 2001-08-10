Тихоокеанское
информационное агентство
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14:44, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Мордовии пытался сбыть на Сахалине 2,3 кг мефедрона

Житель Мордовии пытался сбыть на Сахалине 2,3 кг мефедрона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следователями СУ УМВД России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 27-летнего уроженца Республики Мордовия в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и отмывании денег, полученных в результате совершения преступления, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Из материалов следует, что с с марта 2021 года фигурант выступал в качестве закладчика запрещённых веществ на территории островного региона и работал на нелегальный интернет-магазин по их продаже.

В апреле того же года его преступную деятельность пресекли сотрудники полиции, которые обнаружили по месту его временного проживания, а также в оборудованных им тайниках свыше 2,3 кг синтетического наркотика – мефедрона.

В ходе расследования было установлено, что за свою криминальную работу обвиняемый получил оплату в виде перевода на электронный кошелёк не менее 0.04958741 биткоина, что было эквивалентно 121 тысяче рублей. Полученные преступным путём финансы фигурант вложил в различные биржи и осуществил переводы.

В ближайшее время материалы уголовных дел, возбуждённых по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 и ч. 1 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, будут рассмотрены в суде.

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