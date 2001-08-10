Житель Мордовии пытался сбыть на Сахалине 2,3 кг мефедрона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следователями СУ УМВД России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 27-летнего уроженца Республики Мордовия в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и отмывании денег, полученных в результате совершения преступления, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Из материалов следует, что с с марта 2021 года фигурант выступал в качестве закладчика запрещённых веществ на территории островного региона и работал на нелегальный интернет-магазин по их продаже.
В апреле того же года его преступную деятельность пресекли сотрудники полиции, которые обнаружили по месту его временного проживания, а также в оборудованных им тайниках свыше 2,3 кг синтетического наркотика – мефедрона.
В ходе расследования было установлено, что за свою криминальную работу обвиняемый получил оплату в виде перевода на электронный кошелёк не менее 0.04958741 биткоина, что было эквивалентно 121 тысяче рублей. Полученные преступным путём финансы фигурант вложил в различные биржи и осуществил переводы.
В ближайшее время материалы уголовных дел, возбуждённых по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 и ч. 1 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, будут рассмотрены в суде.
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