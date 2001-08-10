Тихоокеанское
информационное агентство
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09:11, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жительницу Приморья наказали за "вояж" по железнодорожным путям с коляской

Жительницу Приморья наказали за

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30-летняя жительница Находки с коляской и шестилетней дочерью проигнорировала знак «Ходить по путям запрещено!» и вышла на опасный участок железнодорожной дороги, в месте расположения стрелочного перевода. Женщина подвергла опасности не только собственную жизнь, но и двух своих детей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, по материалам Находкинского ЛО МВД России на транспорте.

Сотрудники транспортной полиции обнаружили нарушительницу во время рейда по объектам железной дороги.

В настоящее время гражданка привлечена к административной ответственности. С ней проведена профилактическая беседа.

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