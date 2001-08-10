11:02, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Южно-Сахалинске сбили пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вечером 28 мая 2023 года в Южно-Сахалинске 43-летний водитель, управляя автомобилем «TOYOTA COROLLA FIELDER», двигался по проспекту Мира в северном направлении в крайне правой полосе, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской атоинспекции
При пересечении нерегулируемого перекрестка с улицей Авиационной совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть проспекта Мира в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.
В результате ДТП 57-летний пешеход получил травмы. По данному факту проводится проверка.
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