В Южно-Сахалинске сбили пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 28 мая 2023 года в Южно-Сахалинске 43-летний водитель, управляя автомобилем «TOYOTA COROLLA FIELDER», двигался по проспекту Мира в северном направлении в крайне правой полосе, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской атоинспекции

При пересечении нерегулируемого перекрестка с улицей Авиационной совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть проспекта Мира в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП 57-летний пешеход получил травмы. По данному факту проводится проверка.