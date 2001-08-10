За выходные дни на Сахалине произошло 50 аварий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие выходные дни с 26 по 28 мая 2023 года на территории Сахалинской области зарегистрированы 50 дорожно-транспортных происшествий. Из них, 5 ДТП подлежат государственному статистическому учету, в результате которых 1 человек погиб и 5 человек получили травмы, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками ГИБДД на территории области пресечены 58 фактов управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них, в отношении 8 водителей возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ.

Пресечены 58 фактов управления транспортными средствами водителями, не имеющими права управления, либо лишенными такого права.