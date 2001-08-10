Сахалинец увидел, что женщина не заперла дверь в квартиру, и зашел туда следом за ней

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего неоднократно судимого местного жителя, обвиняемого в хищении чужого имущества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в период времени с 16:00 до 17:00 7 февраля 2023 года, фигурант находился в подъезде жилого дома в районе Спортивного проезда, где увидел, что гражданка зашла в одну из квартир и при этом дверь на замок не закрыла. Тогда злоумышленник задумал план по хищению чего-либо ценного с целью наживы.

Фигурант подошёл к входной двери, тихо открыл ее, убедился, что в прихожей никого нет, и прошел внутрь, тем самым незаконно проник в жилище.

Там он обратил внимание на женскую сумку, которая стояла на полу, и решив, что там могут находиться денежные средства, взял ее, спрятал под куртку и покинул место преступления.

Затем мужчина спустился в подвальное помещение, чтобы осмотреть похищенное. Обнаружив кошелек, злоумышленник забрал наличные себе, и оставил за ненадобностью сумку в подвале.

С украденными деньгами обвиняемый отправился в гости, где распивал с приятелем спиртные напитки, пока ему на телефон не поступил звонок от сотрудников полиции. Гражданин сразу понял зачем его приглашают в отдел, поэтому по пути следования зашел назад в подвал, забрал сумку, чтобы добровольно ее выдать сотрудникам полиции.

Своими умышленными действиями фигурант причинил потерпевшей значительный материальный ущерб на общую сумму 23 300 рублей.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище.

Уголовное дело передано в суд.