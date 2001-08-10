Сахалинка в последний момент удержалась, чтобы не перевести мошенникам 1,3 млн рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

36-летняя жительница пгт. Смирных обратилась в ОМВД России по городскому округу "Смирныховский" с заявлением о том, что 23 мая неизвестные путем обмана пытались похитить у нее 1 352 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Женщине в на мессенджер поступил звонок и на экране высветился значок «Госуслуги». Звонивший представился и сообщил, что её учетные записи и личные данные на одноименном сервисе взломаны мошенниками. Заявитель сообщила звонившему пароль от входа на портал и код, который пришел на телефон. Мужчина сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на её имя при помощи учетной записи.

После позвонил «специалист банка». В банковском приложении заявитель увидела, что ей одобрен кредит на 1352000 рублей, а звонивший стал убеждать женщину перевести эти средства на безопасный счет. Вовремя заподозрив неладное, она прервала разговор, сохранив деньги.