Тихоокеанское
информационное агентство
26 Мая 2023
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12:29, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка под следствием продолжала заниматься тем, за что ее собираются судить

Сахалинка под следствием продолжала заниматься тем, за что ее собираются судить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней ранее судимой сахалинки, обвиняемой в мошенничестве, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В 2022 году указанная гражданка была задержана сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области по подозрению в совершении дистанционных мошенничеств. Она размещала в сети Интернет объявления о продаже собак, брала с покупателей предоплату, после чего переставала выходить на связь, а полученные деньги тратила по своему усмотрению.

Была установлена причастность злоумышленницы к 20 преступлениям по ст.159 УК РФ (Мошенничество), совершенных в отношении жителей Сахалинской области. Помимо этого, гражданке инкриминировалось два преступления по ч. 1 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей), поскольку для реализации своей неправомерной деятельности, обвиняемая использовала средства электронных платежей, оформленные на сторонних лиц.

На период производства предварительного следствия и суда в отношении фигурантки была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В нарушение установленного судом запрета на использование средств коммуникации, гражданка, в марте текущего года, создала в сети Интернет еще одно фейковое объявление о продаже собаки, на которое откликнулась 37-летняя жительница Южно-Сахалинска. В дальнейшем, по старой схеме обвиняемая похитила обманом у женщины 5 тысяч рублей.

В апреле решением Южно-Сахалинского городского суда подсудимой был вынесен обвинительный приговор за серию преступлений, совершенных в 2022 году. Уголовное дело о мошенничестве, совершенном в марте, в скором времени также будет направлено в суд для вынесения приговора. В настоящий момент гражданка содержится под стражей.

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