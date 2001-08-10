Сахалинка под следствием продолжала заниматься тем, за что ее собираются судить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней ранее судимой сахалинки, обвиняемой в мошенничестве, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В 2022 году указанная гражданка была задержана сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области по подозрению в совершении дистанционных мошенничеств. Она размещала в сети Интернет объявления о продаже собак, брала с покупателей предоплату, после чего переставала выходить на связь, а полученные деньги тратила по своему усмотрению.

Была установлена причастность злоумышленницы к 20 преступлениям по ст.159 УК РФ (Мошенничество), совершенных в отношении жителей Сахалинской области. Помимо этого, гражданке инкриминировалось два преступления по ч. 1 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей), поскольку для реализации своей неправомерной деятельности, обвиняемая использовала средства электронных платежей, оформленные на сторонних лиц.

На период производства предварительного следствия и суда в отношении фигурантки была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В нарушение установленного судом запрета на использование средств коммуникации, гражданка, в марте текущего года, создала в сети Интернет еще одно фейковое объявление о продаже собаки, на которое откликнулась 37-летняя жительница Южно-Сахалинска. В дальнейшем, по старой схеме обвиняемая похитила обманом у женщины 5 тысяч рублей.

В апреле решением Южно-Сахалинского городского суда подсудимой был вынесен обвинительный приговор за серию преступлений, совершенных в 2022 году. Уголовное дело о мошенничестве, совершенном в марте, в скором времени также будет направлено в суд для вынесения приговора. В настоящий момент гражданка содержится под стражей.