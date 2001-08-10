Сахалинка под следствием продолжала заниматься тем, за что ее собираются судить
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней ранее судимой сахалинки, обвиняемой в мошенничестве, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В 2022 году указанная гражданка была задержана сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области по подозрению в совершении дистанционных мошенничеств. Она размещала в сети Интернет объявления о продаже собак, брала с покупателей предоплату, после чего переставала выходить на связь, а полученные деньги тратила по своему усмотрению.
Была установлена причастность злоумышленницы к 20 преступлениям по ст.159 УК РФ (Мошенничество), совершенных в отношении жителей Сахалинской области. Помимо этого, гражданке инкриминировалось два преступления по ч. 1 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей), поскольку для реализации своей неправомерной деятельности, обвиняемая использовала средства электронных платежей, оформленные на сторонних лиц.
На период производства предварительного следствия и суда в отношении фигурантки была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В нарушение установленного судом запрета на использование средств коммуникации, гражданка, в марте текущего года, создала в сети Интернет еще одно фейковое объявление о продаже собаки, на которое откликнулась 37-летняя жительница Южно-Сахалинска. В дальнейшем, по старой схеме обвиняемая похитила обманом у женщины 5 тысяч рублей.
В апреле решением Южно-Сахалинского городского суда подсудимой был вынесен обвинительный приговор за серию преступлений, совершенных в 2022 году. Уголовное дело о мошенничестве, совершенном в марте, в скором времени также будет направлено в суд для вынесения приговора. В настоящий момент гражданка содержится под стражей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
15:45 19 Мая На Сахалине и Курилах стартовал "Фестиваль Первых"
13:38 19 Мая В южно-сахалинском детском саду "Чебурашка" организовали теплый прием для бойцов СВО
17:18 19 Мая Бизнес-миссия Южно-Сахалинска посетила Ленинский район города Минска
17:25 19 Мая Южносахалинка Нина Харенко отметила 101-ый день рождения
12:44 28 Апреля В Южно-Сахалинске в субботу на линии выходят дачные маршруты
16:13 2 Мая Южносахалинские школы присоединяются к Всероссийской акции "Стена Памяти"
09:20 5 Мая "Россия" с июля запускает новый ежедневный рейс из Москвы в Южно-Сахалинск
17:23 5 Мая Лыжную базу на улице Венской в Южно-Сахалинске начали капитально ремонтировать
Выбор редакции
- 17:13 22 Мая "Единая Россия": ситуация с капремонтом и строительством школ стабилизировалась в большинстве регионов
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?