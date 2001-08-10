Сахалинца пригласили в гости, а он украл деньги с карты и тайком унес три телефона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» завершено расследование уголовных дел в отношении 33-летнего ранее неоднократно судимого жителя города Оха, обвиняемого в ряде преступлений имущественного характера с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 6 марта текущего года вечером фигурант недалеко от продуктового магазина встретил незнакомца и обратился к нему с просьбой угостить сигаретой. Так они с мужчиной познакомились, разговорились, а немного позже ранее незнакомый гражданин пригласил его к себе домой, чтобы выпить спиртного и пообщаться. Мужчины пришли в квартиру, где гражданин проживал со своей сожительницей, стали употреблять алкогольные напитки, общаться, а когда спиртное закончилось, то женщина попросила гостя сходить в магазин. Для этого гражданка дала свою банковскую карту и сообщила пин-код.

Так, когда злоумышленник прибыл с целью совершения покупки в торговый центр в районе улицы Ленина, он обратил внимание на установленный в фойе банкомат. Зная от хозяйки карты пин-код, обвиняемый решил проверить баланс банковского счета и убедившись, что на счете имеются денежные средства, решился на их хищение.

Мужчина через банкомат обналичил 10 тысяч рублей, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.

Вернувшись из магазина, фигурант возвратил хозяйке ее банковскую карту. Тогда же, злоумышленник обратил внимание на мобильные телефоны, принадлежащие женщине, и решил их похитить с целью обогащения.

Так, воспользовавшись тем, что потерпевшая вышла из кухонного помещения, а ее сожитель спит в соседней комнате, обвиняемый взял с кухонного стола мобильный телефон в корпусе черного цвета, стоимостью 90 000 рублей, в прозрачном силиконовом чехле, стоимостью 5 000 рублей, а затем взял с тумбочки второй мобильный телефон в корпусе синего цвета, стоимостью 5 000 рублей, после чего с места совершения преступления скрылся, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб в сумме 100 000 рублей.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.