Тихоокеанское
информационное агентство
26 Мая 2023
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09:52, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине водитель сбил 77-летнюю женщину-пешехода

На Сахалине водитель сбил 77-летнюю женщину-пешехода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24 мая в Южно-Сахалинске 22-летний водитель автомобиля «Toyota Corolla Fielder», двигаясь по улице Ленина в южном направлении, в районе дома № 254 В совершил наезд на 77- летнюю женщину-пешехода, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

В результате ДТП пешеход получила травмы. По данному факту проводится проверка.

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