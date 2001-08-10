Сахалинец одолжил грузовик у товарища, чтобы вывезти краденное
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 43-летнего гражданина о том, что из его участка, расположенного в СНТ «Радужный» были похищены строительные материалы, а именно 50 листов профнастила, более 40 буровых труб, листы фанеры. Сумма ущерба составила 96 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность причастного к краже гражданина. Им оказался 22-летний житель областного центра. Фигурант подъехал на грузовом автомобиле отечественного производства, который взял у знакомого и загрузил в него чужое имущество. Впоследствии похищенное он продал, а деньгами распорядился по своему усмотрению.
Молодой человек был задержан и доставлен в полицию для дальнейшего выяснения обстоятельств, где дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Кроме того, оперативниками установлена причастность фигуранта ещё к двум кражам со значительным ущербом. Ведется следствие.
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