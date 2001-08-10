В Приморье скончалась участница забега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительница Приморья погибла во время забега "Фалаза треил". Она заявилась на участие, однако в ходе маршрута была снята с соревнований, но решила продолжить путь самостоятельно. Ночью ее нашли на продуваемом участке горы Литовка Шкотовского района с сильным переохлаждением. Спасти ее не удалось, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

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