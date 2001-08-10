Тихоокеанское
информационное агентство
24 Мая 2023
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10:15, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Приморье скончалась участница забега "Фалаза треил"

В Приморье скончалась участница забега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительница Приморья погибла во время забега "Фалаза треил". Она заявилась на участие, однако в ходе маршрута была снята с соревнований, но решила продолжить путь самостоятельно. Ночью ее нашли на продуваемом участке горы Литовка Шкотовского района с сильным переохлаждением. Спасти ее не удалось, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

Экспертом установлено, что женщина скончалась от острой коронарной недостаточности

Следственный комитет организовал проверку по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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