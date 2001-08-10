Сахалинец спилил замок на сарае и украл четыре покрышки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в краже автомобильной резины, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, 2 марта 2023 года обвиняемый прогуливался по г. Корсакову и в одном из дворов заметил деревянные хозпостройки. Предположив, что в них может находиться ценное имущество, он в ночное время вернулся к данным строениям, спилил навесной замок и похитил хранящиеся там 4 автомобильных шины, после чего скрылся. На следующий день фигурант продал данные покрышки незнакомому гражданину за 2500 рублей, а деньги потратил по своему усмотрению. Сумма ущерба составила 8000 рублей, что является для потерпевшего значительным.

Таким образом, своими действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «б,в» ч. 2 ст.158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.