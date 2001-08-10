Сахалинка осталась ночевать у нового знакомого, а утром покинула жилье, прихватив чужие телефоны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела по обвинению 34-летней жительницы областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 12 декабря 2022 года обвиняемая познакомилась с мужчиной, который пригласил девушку к себе домой, и они стали общаться и употреблять спиртные напитки.

Уже в ночное время хозяин квартиры ушел спать в одну комнату, а девушка легла спать в другой комнате. Проснувшись утром, фигурантка увидела на столе 2 мобильных телефона, и убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает,взяла со стола смартфоны стоимостью 5 000 и 8 999 рублей, положила в свою сумку и скрылась, причинив своими действиями потерпевшему значительный материальный ущерб на общую сумму 13 999 рублей.

Таким образом, обвиняемая совершила преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.