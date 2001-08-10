Сахалинец проснулся в чужой квартире и подлокотником от кресла по ошибке избил хозяина жилья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовных дел в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью и причинении средней тяжести вреда здоровью, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Следствием установлено, что 1 сентября прошлого года фигурант был в гостях у своего знакомого. Помимо обвиняемого и хозяина, в квартире находился еще один их общий приятель. Мужчины совместно распивали спиртные напитки, и ближе к ночи хозяин квартиры ушел в соседнюю комнату спать, а обвиняемый уснул в кресле.

Проснувшемуся ночью мужчине показалось, что в квартире находится кто-то посторонний. В силу того, что в жилом помещении отсутствовало электричество, мужчина плохо ориентировался в темноте. Обвиняемый, оторвав деревянный подлокотник от кресла, на котором до этого спал, пошел в сторону виднеющегося силуэта. Так, мужчина подошёл к приятелю, стоящему в зале квартиры и подлокотником нанес ему с размаху не менее четырех ударов, причинив тем самым телесные повреждения.

Затем гражданин двинулся в соседнюю комнату, где под удары подлокотником уже попал спящий хозяин. Чуть позже, открыв дверь в подъезд, обвиняемый увидел кого же он избил, и испугавшись, побежал стучать в двери соседей, чтобы вызвать скорую помощь и полицию.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия. А также преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ – умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.