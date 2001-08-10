100 литров топлива утащили островитяне, сливая его с большегрузов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В производстве следственного отделения ОМВД России по Поронайскому городскому округу находится уголовное дело в отношении двух жителей поселка Вахрушей, подозреваемых в серии имущесвтенных преступлений, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полшиции.
Предварительно установлено, что с 20 по 23 января текущего года 17-ти и 19-летние фигуранты катались по поселку на автомобиле последнего и решили слить топливо из какого-либо припаркованного транспортного средства. Для этого они направились в близлежащий поселок Леонидово. Там их внимание привлек автомобиль отечественного производства. Они припарковались рядом и при помощи резинового шланга попыталась перелить топливо в канистру, но горючего там не оказалось. Тогда они проникли в салон в поисках чего-либо ценного. Оказалось, что в машине хранилось различное имущество, предназначенное для рыбалки и отдыха на природе. В течении 10 минут они переложили найденное в свой автомобиль и уехали в поселок. Впоследствии большая часть похищенного была изъята полицейскими.
Затем, также в поселке Леонидово, фигуранты решили слить топливо с большегруза. Для осуществления задуманного они проникли на базу, на территории которой стояли большегрузные автомобили. Вооружившись двумя 20-литровыми канистрами и резиновым шлангом, они незаметно проникли на частную территорию и осуществили задуманное. Перелив горючее в бензобак своего автомобиля, они снова вернулись на место преступления, где наполнили ещё две канистры. Полные емкости с топливом они оставили храниться в своем гараже. Как выяснилось, сами канистры подозреваемые тоже похитили ранее. В общем объеме они похитили 100 литров топлива. Сумма ущерба составила около 12320 рублей.
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