На Сахалине организованная группа воровала бюджетные миллионы,

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следователями СУ УМВД России по Сахалинской области окончено расследование уголовного дела о хищении почти 20 млн рублей и покушении на хищение ещё более 26 млн рублей бюджетных денежных средств, совершённых организованной группой, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Мошенническая схема заключалась в незаконном получении денежной выплаты на недвижимость, которая полагалась малоимущим гражданам, состоявшим на учёте в качестве нуждающихся в предоставлении жилья по договору социального найма.

По версии следствия, претендентов на субсидию сообщники подыскивали среди лиц с хроническими заболеваниями, которые обладали правом на социальную поддержку. Фигуранты получали от них доверенности с правом подписи, подавали от их лица все необходимые документы, после чего им приходили гарантийные письма о предоставлении единовременной денежной выплаты.

Далее, действуя через третьих лиц, неосведомлённых об истинных намерениях, соучастники заключали и регистрировали фиктивные сделки купли-продажи недвижимости, которая фактически была в их собственности. После этого продавец получал из бюджета денежные средства по ранее выданному гарантийному письму.

В рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, которое направлено в суд, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 174 Уголовного кодекса Российской Федерации.