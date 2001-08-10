Тихоокеанское
информационное агентство
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16:49, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жительница села Такое нашла у собутыльника банковскую карту и отправилась на прогулку по долинским супермаркетам

Жительница села Такое нашла у собутыльника банковскую карту и отправилась на прогулку по долинским супермаркетам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Долинскому городскому округу завершено расследование уголовных дел в отношении 33-летней жительницы поселка Такое Долинского района, обвиняемой в преступлениях имущественного характера, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 24 марта текущего года фигурантка пришла в гости к своему соседу, с которым они совместно распивали спиртные напитки. В ходе распития женщина приметила, откуда мужчина доставал денежные купюры, на которые приобретал алкоголь. Когда мужчина отправился спать, соседка засобиралась домой, но на вешалке в прихожей увидела его куртку и решила проверить карманы. Там она нашла паспорт хозяина квартиры, внутри которого лежала банковская карта. Злоумышленница решила ее забрать, чтобы потратить денежные средства, находящиеся на карте, на покупки.

Так, на следующий день обвиняемая дважды выезжала в Долинск, где тратила чужие деньги в супермаркетах, оплачивая покупки.

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