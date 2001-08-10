Три сахалинца на выходных обогатили мошенников более, чем на 8 миллионов рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
19 мая в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 45-летнего жителя пгт Смирных о том, что 2 апреля путем обмана у него со счета похищено 2 992 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что потерпевшему поступил звонок якобы от имени «финансового специалиста банка», позже к разговору присоединился якобы сотрудник правоохранительных органов, которые сообщили, что произошла утечка персональных данных и со счетом заявителя происходят подозрительные операции. Для того, чтобы сохранить денежные средства необходимо перевести их на «безопасный счет». Мужчина перечислил деньги на указанные ему реквизиты. После этого, его убедили оформить кредит на сумму 1 000 000 рублей и также перевести на продиктованный номер.
По такой же схеме 55-летняя жительница областного центра лишилась 4 725 000 рублей. А 50-летний житель села Горнозаводск по указанию неизвестных оформил кредит в сумме 600 тысяч рублей и перевел мошенникам.
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