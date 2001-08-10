На Сахалине у занервничавшего пассажира иномарки нашли наркотики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе несения службы инспекторами отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области в районе дома № 1Г по улице 4-й Железнодорожной областного центра была остановлена иномарка. При проверке документов у водителя сотрудники полиции обратили внимание на пассажира. Мужчина вел себя подозрительно, на вопросы инспекторов отвечал уклончиво. Было принято решение провести досмотр транспортного средства и 20-летнего гражданина, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

В результате, в правом кармане куртки была обнаружена пачка из-под сигарет, внутри которой находился сверток, обмотанный синей изолентой, в котором находился полимерный пакетик с застежкой с кристаллообразным веществом белого цвета.

Для дальнейшего разбирательства на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа УМВД России по городу Южно-Сахалинску. Обнаруженные вещества были изъяты и направлены на исследование, которое показало, что в свертке находилось наркотическое вещество синтетического происхождения массой 1,83 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере.