Две пожилые сахалинки, "спасая" родственников, попавших в ДТП, отдали мошенникам почти полмиллиона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Избитая схема мошенничества "Ваш родственник попал в ДТП" до сих пор не теряет своей актуальности. Данному способу обмана сильно подвержены граждане пожилого возраста. Так, за минувшие сутки мошенники обманом похитили денежные средства у двух жительниц Южно-Сахалинска 1949 и 1928 годов рождения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Обоим потерпевшим на стационарный телефон позвонила неизвестная женщина. 74-летней пенсионерке злоумышленница сообщила, что по вине ее внучки произошло ДТП, в результате которого в больницу попал водитель. 94-летней потерпевшей заявили, что виновницей ДТП с пострадавшим стала ее дочь. Затем трубка передавалась другой женщине "следователю" и дальнейший разговор сводился к тому, что близкие смогут избежать уголовного преследования в обмен на крупную сумму денег. Поверив, 74-летняя заявительница отдала мошенникам 170 тысяч рублей, а 94-летняя потерпевшая 250 тысяч рублей.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ – мошенничество.
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