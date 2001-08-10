09:49, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Благовещенске все ночь искали двух маленьких девочек
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Благовещенске волонтеры и полиция искали двух пропавших девочек. 9-летняя Ольга и 3-летняя Александра ушли из дома 18 мая, сообщает ИА "Порт Амур".
Ориентировки с описанием примет детей распространили волонтеры ПСО "Амур". Как сообщила "Порт Амуру" руководитель отряда Татьяна Шалашова, поиски девочек шли всю ночь. Волонтеры проверяли места, где могут находиться дети.
В настоящее время дети найдены. Информация о том, где они были, устанавливается.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:01 16 Мая Сахалин примет первенство Дальнего Востока по легкой атлетике
09:39 16 Мая В Ростовской области задержаны мошенницы, обманувшие 17 сахалинцев
10:52 16 Мая Свыше 400 подъездов привели в порядок на Сахалине и Курилах с начала года
15:16 13 Мая В Поронайске начался ямочный ремонт автомобильных дорог
16:24 21 Апреля У центрального входа в гимназию № 3 Южно-Сахалинска появилась автобусная остановка, на которой высадят цветы
14:11 21 Апреля Работники органов местного самоуправления Южно-Сахалинска отмечают профессиональный праздник
- 17:20 21 Апреля Южносахалинцев приглашают на встречу с дальневосточным транспортным прокурором
12:44 28 Апреля В Южно-Сахалинске в субботу на линии выходят дачные маршруты
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?