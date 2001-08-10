Тихоокеанское
информационное агентство
20 Мая 2023
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09:49, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Благовещенске все ночь искали двух маленьких девочек

В Благовещенске все ночь искали двух маленьких девочек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Благовещенске волонтеры и полиция искали двух пропавших девочек. 9-летняя Ольга и 3-летняя Александра ушли из дома 18 мая, сообщает ИА "Порт Амур".

Ориентировки с описанием примет детей распространили волонтеры ПСО "Амур". Как сообщила "Порт Амуру" руководитель отряда Татьяна Шалашова, поиски девочек шли всю ночь. Волонтеры проверяли места, где могут находиться дети.

В настоящее время дети найдены. Информация о том, где они были, устанавливается.

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