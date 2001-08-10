На Камчатке директор компании скрывал доходы, чтобы не платить налоги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следователи отдела СКР по Петропавловску-Камчатскому возбудили уголовное дело против 34-летнего гендиректора компании. Его подозревают в сокрытии денег, с которых следовало уплатить налоги, сообщает ИА "Кам 24".

По информации краевого управления следственного комитета России, уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов).

"По версии следствия, злоумышленник, являясь руководителем предприятия, основным видом деятельности которого является строительство водных сооружений, в период с мая 2022 года по апрель 2023 года, выполняя управленческие функции, имел реальную возможность погасить недоимку по налогам, сборам и страховым взносам. Но умышленно сокрыл денежные средства в размере более 3,8 миллиона рублей, за счет которых должно было производиться взыскание", - говорится в сообщении СКР.

Там отметили, что уголовное дело возбуждено на основании материалов краевого управления Федеральной налоговой службы, а также оперативно-розыскной деятельности сотрудников управления экономической безопасности регионального управления МВД России.