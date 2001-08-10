Сахалинец брал у пенсионера телефон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16 мая в ОМВД России по Невельскому городскому округу поступило заявление от 66-летнего местного жителя о том, что у него с банковского счета при неизвестных обстоятельствах были похищены денежные средства. Ранее ему на счет поступила социальная выплата, а спустя время он не досчитался крупной суммы, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и установили, что к хищениям причастен знакомый потерпевшего 1993 года рождения.

Как выяснилось, когда заявителю на счет поступила выплата, фигурант дважды брал у него деньги под предлогом займа денежных средств, заведомо зная, что возвращать деньги потерпевшему не будет. Помимо этого, злоумышленник несколько раз просил у пенсионера телефон, якобы поиграть, а сам в это время, переводил деньги с его банковского счета себе. Также в один из дней, потерпевший перевел фигуранту деньги с просьбой совершить для него покупки. Сдачу в сумме около 10-ти тысяч рублей, подозреваемый решил оставить себе, соврал потерпевшему, что все деньги были потрачены.

Кроме того, один раз потерпевший перечислил денежные средства фигуранту на карту, чтобы тот совершил для него несоклько покупок. Сдачу при этом подозреваемый ему не возвращал, а когда там оставалась небольшая часть денежных средств, последний решил оставить их себе, сообщив заявителю, что все деньги были потрачены.

Общая сумма ущерба составила 85 560 тысяч рублей.

По фактам краж с банковского счета, хищения денежных средств путем обмана и присовения возбуждено пять уголовных дел, которые будут объединены в одно производство. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.