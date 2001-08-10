В Приморье водитель снес двух детей на тротуаре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Трагедия произошла 17 мая в Лесозаводске. 20-летний водитель не справился с управлением автомобиля Toyota Mark II и совершил наезд на двух школьников, которые шли с занятий по тротуару. Далее машина, сбив детей, врезалась в забор жилого дома, пишет «Приморье 24».

В соцсетях появилась информация, что 12-летний мальчик умер. Еще один ребенок, пострадавший в ДТП, - 13-летняя девочка, находится в коме. Для нее в настоящее время врачи и местные власти ищут вертолет, чтобы доставить во Владивосток.

В минздраве Приморского края информация о смерти одного из детей опровергли. Оба ребёнка после ДТП были доставлены в больницу Лесозаводска, прооперированы и в настоящее время находятся в реанимации под наблюдением врачей. Решается вопрос транспортировки в краевую детскую клиническую больницу №1 силами санитарной авиации, сегодня их планируют перевезти. Состояние детей остаётся тяжёлым

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Лесозаводская межрайонная прокуратура взяла ход доследственной проверки под свой контроль.