Тихоокеанское
информационное агентство
18 Мая 2023
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09:34, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В аварии на Сахалине пострадал 5-летний мальчик

В аварии на Сахалине пострадал 5-летний мальчик

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

17 мая на 76 км автодороги Южно-Сахалинск – Холмск 57-летний водитель автомобиля "Subaru Forester", двигаясь по второстепенной дороге, выезжал на главную с поворотом налево и не предоставил преимущество в движении автомобилю "Nissan Cube", рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

В результате столкновения 5-летний пассажир автомобиля "Nissan Cube" получил травмы в виде множественных ссадин кистей рук и лица.

Проводится проверка.

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