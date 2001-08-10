В аварии на Сахалине пострадал 5-летний мальчик

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

17 мая на 76 км автодороги Южно-Сахалинск – Холмск 57-летний водитель автомобиля "Subaru Forester", двигаясь по второстепенной дороге, выезжал на главную с поворотом налево и не предоставил преимущество в движении автомобилю "Nissan Cube", рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

В результате столкновения 5-летний пассажир автомобиля "Nissan Cube" получил травмы в виде множественных ссадин кистей рук и лица.

Проводится проверка.