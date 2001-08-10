Встреча с единственным кустом конопли довела сахалинца до суда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовных дел в отношении 24-летнего жителя Корсакова, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, а также в управлении автомобилем в состоянии опьянения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что фигурант в октябре прошлого года нашел один дикорастущий куст растения рода конопля, и решил использовать его для личного употребления, без цели сбыта.

Из измельченных листьев обвиняемый изготовил наркотическое средство – масло Каннабиса и смешал жидкость с табаком. Полученную смесь молодой человек сложил в бумажный сверток и положил в карман своей куртки, где хранил при себе до момента обнаружения и изъятия сотрудниками полиции, то есть до 6 января 2023 года. Масса изъятой смеси составила 0,50 грамм.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном размере.

Следующее преступление произошло 11 марта текущего года. Обвиняемый, находясь в состоянии опьянения и будучи уже подвергнут административному наказанию, предусмотренному ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, решил покататься по улицам портового города. Примерно в 10 часов 10 минут фигурант был остановлен сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Корсаковскому городскому округу.

В связи с подозрением в управлении авто в состоянии опьянения, выражающимся неадекватным поведением, не соответствующим обстановке, задержанный был препровожден в автомобиль ОГИБДД, где инспектором был составлен протокол об отстранении гражданина от управления транспортным средством.

В дальнейшем, обвиняемый отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное частью 1 ст. 264.1 УК РФ – управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.