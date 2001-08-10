Встреча с единственным кустом конопли довела сахалинца до суда
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовных дел в отношении 24-летнего жителя Корсакова, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, а также в управлении автомобилем в состоянии опьянения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что фигурант в октябре прошлого года нашел один дикорастущий куст растения рода конопля, и решил использовать его для личного употребления, без цели сбыта.
Из измельченных листьев обвиняемый изготовил наркотическое средство – масло Каннабиса и смешал жидкость с табаком. Полученную смесь молодой человек сложил в бумажный сверток и положил в карман своей куртки, где хранил при себе до момента обнаружения и изъятия сотрудниками полиции, то есть до 6 января 2023 года. Масса изъятой смеси составила 0,50 грамм.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном размере.
Следующее преступление произошло 11 марта текущего года. Обвиняемый, находясь в состоянии опьянения и будучи уже подвергнут административному наказанию, предусмотренному ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, решил покататься по улицам портового города. Примерно в 10 часов 10 минут фигурант был остановлен сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Корсаковскому городскому округу.
В связи с подозрением в управлении авто в состоянии опьянения, выражающимся неадекватным поведением, не соответствующим обстановке, задержанный был препровожден в автомобиль ОГИБДД, где инспектором был составлен протокол об отстранении гражданина от управления транспортным средством.
В дальнейшем, обвиняемый отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное частью 1 ст. 264.1 УК РФ – управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:41 12 Мая 20 мая в Южно-Сахалинске состоится областная сельскохозяйственная ярмарка "Весна - 2023"
16:33 11 Мая Мэр Южно-Сахалинска проверил ход ремонта школы №3
17:18 12 Мая В Южно-Сахалинске начался ремонт улицы Фабричная
17:03 11 Мая На Камчатке продают таинственную квартиру площадью почти тысячу квадратов за 95 миллионов рублей
16:24 21 Апреля У центрального входа в гимназию № 3 Южно-Сахалинска появилась автобусная остановка, на которой высадят цветы
14:11 21 Апреля Работники органов местного самоуправления Южно-Сахалинска отмечают профессиональный праздник
- 17:20 21 Апреля Южносахалинцев приглашают на встречу с дальневосточным транспортным прокурором
12:44 28 Апреля В Южно-Сахалинске в субботу на линии выходят дачные маршруты
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?