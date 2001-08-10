Тихоокеанское
информационное агентство
18 Мая 2023
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11:06, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине пенсионерка две недели спасала свои счета, в итоге отдав мошенникам более 2 млн рублей

На Сахалине пенсионерка две недели спасала свои счета, в итоге отдав мошенникам более 2 млн рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В полицию Южно-Сахалинска обратилась 61-летняя горожанка, которая сообщила, что стала жертвой мошенников, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

У нее было похищено 2 033 900 рублей. Установлено, что потерпевшей позвонили неизвестные и сообщили, что зафиксирована несанкционированная попытка снятия денежных средств с её банковского счета. Далее, в течение двух недель, неизвестные вели переговоры с потерпевшей, в ходе которых последняя перечислила вышеуказанную сумму на указанные счета.

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