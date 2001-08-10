16 нарушений допущено компаниями при декларировании зерновой продукции в Приморье и на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора при проведении контрольных мероприятий в отношении зерновой продукции с начала 2023 года выявлено 16 нарушений, допущенных компаниями при декларировании продукции общим весом 14 931 тонна.
В мае установлены нарушения, допущенные компаниями при декларировании партий рисовой крупы и кукурузы из КНР, общим весом 52 тонны. Управлением Россельхознадзора принято решение о признании недействительными и прекращении действия деклараций, принятых компаниями-импортерами ООО «Лотусфуд» и ООО «ДВ Агропродукт». Декларации прекращены в связи с их неправильным оформлением, рассказали ТИА "Острова" в приморском межрегиональным управлением Россельхознадзора.
Всего с начала года управлением Россельхознадзора принято решение о признании недействительными и прекращении действия четырех деклараций на экспортную продукцию общим весом 14 694 тонны и 11 деклараций на продукцию из КНР и Индии общим весом 222 тонны.
Основаниями для прекращения действия деклараций о соответствии стали неполный перечень проведенных исследований, неверно примененные методы исследований, испытания, проведенные в фантомной лаборатории, а также неверно примененная схема декларирования.
При этом компанией-импортером ООО «Приморье» дважды были допущены нарушения при принятии декларации на рисовую крупу из КНР и только в третий раз декларация на партию импортной крупы оформлена без нарушений.
Также в рамках соблюдения требований законодательства на Сахалине установлено нарушение и принято решение о признании недействительной и прекращении действия декларации о соответствии на партию сои ИП ГКФХ Михайлов В.Г. (в связи с неполным перечнем исследований).
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