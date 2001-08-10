Сахалинские полицейские помогли добраться до дома пожилому островитянину

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Тымовскому городскому округу Сахалинской области поступило сообщение от местной жительницы, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Взволнованная женщина сообщила, что пропал её 88-летний брат. Утром престарелый мужчина отправился на автомобиле в больницу, чтобы проведать своего знакомого, и с тех пор на связь больше не выходил. Телефон его также находился вне зоны действия сети.

Номер и марка машины были незамедлительно переданы всем дежурным патрулям. Экипаж ДПС в составе лейтенанта полиции Юрия Головина и лейтенанта полиции Артёма Шадрыгина стал обследовать улицы и выдвинулся в сторону больницы.



Через пару часов поисков они обнаружили транспортное средство и мужчину в безлюдном поле на границе населённого пункта. Оказалось, что машина пенсионера поломалась, а телефонная связь на этом участке дороги отсутствует. Пожилой человек весь день не мог ни с кем связаться, чтобы попросить о помощи. Самостоятельно вернуться в посёлок в силу преклонного возраста он не мог.

Сотрудники полиции организовали транспортировку неисправного автомобиля и также доставили пенсионера домой. Мужчина выразил инспекторам ДПС искренние слова благодарности за оказанную помощь.