В море возле острова Русский нашли тело пропавшей первокурсницы ДВФУ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тело первокурсницы ДВФУ Светланы Куулар было обнаружено в море недалеко от острова Русский, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю. Ранее в воде также была найдена ее обувь.

Как сообщили в Следственном комитете, в ходе расследования отрабатывались несколько версий исчезновения. Был проведен осмотри места проживания и других мест, где бывала девушка. По маршруту передвижения Светланы были изъяты видеозаписи с камер наблюдения.

Девушку, пропавшую 12 мая, искали отряды, сформированные из сотрудников СК, органов МВД, МЧС, работников ДВФУ и волонтеров. Был проведен осмотр лесополосы и береговой линии с помощью квадрокоптера.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".