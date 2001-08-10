На Сахалине автоинспекторам пришлось применять спецсредства, чтобы утихомирить буйного водителя
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Макаровскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 17 марта 2023 года в обеденное время сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Макаровскому городскому округу в районе дома № 20 по улице Сахалинской города Макарова был остановлен автомобиль. При проверке документов было установлено, что данный гражданин не имеет прав на управление транспортными средствами. Кроме того, ранее мужчина постановлением мирового судьи Макаровского района был привлечен к административной ответственности за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Тогда ему было назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев, срок которого не истек.
У инспекторов возникло подозрение, что водитель находится в состоянии опьянения, и ему было предложено пройти медицинское освидетельствование в медицинском учреждении, с которым водитель согласился.
Уже в медицинском учреждении обвиняемый отказался от прохождения освидетельствования. После составления акта начал оказывать сопротивление и возмущаться, в связи с чем инспекторы были вынуждены применить спецсредства. Фигурант был доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.
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