Трое сахалинцев украли обвесы на автомобиль, но продать их не успели, так как были задержаны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 мая в Управление МВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 26-летнего жителя областного центра о том, что с его машины украли элементы тюнинга. Стоимость ущерба составила 50 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции вышли на подозреваемых, коими оказались жители Южно-Сахалинска 18-ти, 19-ти и 23-х лет.

Выяснилось, что молодые люди в ночное время катались в районе Дальнего и обратили внимание на припаркованный на улице Крымской легковой автомобиль, к которому несколько раз подъезжали. Один тюнингованный порог находился в салоне автомобиля. Чтобы его вытащить, они разбили заднее боковое стекло и открыли дверь. Второй порог они сняли с транспортного средства. Впоследствии похищенное подозреваемые намеревались продать, но не успели, так как были задержаны сотрудниками полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а,в» ч. 2 статье 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину группой лиц по предварительному сговору. Второе уголовное дело возбуждено по факту повреждения имущества. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.