Сахалинка везла пьяного сожителя через все Ноглики на ворованной коляске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 мая в ОМВД России по городскому округу «Ногликский» поступило заявление от 39-летней местной жительницы о том, что из подъезда дома, в котором она проживает, похищена детская коляска стоимостью 16 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Прибывшие на место сотрудники полиции в скором времени времени установили причастность к краже двух граждан.

Как оказалось, ранее судимый 49-летний житель п. Ноглики и его 54-летняя сожительница находились в гостях у знакомых, проживающих в данном подъезде, где распивали спиртные напитки. По пути домой, на лестничной площадке они увидели коляску, которую решили похитить и продать, а деньги потратить на спиртное. Так как мужчина плохо передвигался, то он сел в коляску и женщина повезла его домой через весь поселок. Коляску они оставили в своем подъезде и отправились домой. Продать похищенное они не успели, так как были задержаны сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину группой лиц по предварительному сговору. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.