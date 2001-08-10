На Сахалине сбили подростка на мопеде, его родителям грозит штраф

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 15 мая 2023 года на 480 км автодороги Южно-Сахалинск - Оха 35-летний водитель, управляя автомобилем марки "ТОЙОТА РАВ 4", перед началом движения от правой обочины, совершая поворот налево, не убедился в безопасности своего маневра и совершил столкновение с мотоциклом "EKONIK SPORT", двигающимся в попутном направлении. В результате ДТП, несовершеннолетние водитель и пассажир мотоцикла получили телесные повреждения и были госпитализированы в ГБУЗ "Тымовская ЦРБ", рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Согласно информационной базе данных, 16-летний водитель мотоцикла не имеет водительского удостоверения соответствующей категории, а также уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем, не имея права на управление ТС, ему был назначен административный штраф в размере 5000 рублей.

Согласно объяснению отца несовершеннолетнего водителя, данный мотоцикл он сам приобрел для сына, а также сам обучал сына навыкам вождения транспортом. В этот день подросток поехал кататься на мотоцикле с разрешения отца. В отношении законного представителя несовершеннолетнего вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.3 ст.12.7 КоАП РФ, санкцией которой предусмотрен штраф в размере 30000 рублей.