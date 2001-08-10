Тихоокеанское
информационное агентство
17 Мая 2023
Сейчас 03:41
79,98|87,16|66,91
На Сахалине ревнивец бегал с ножом по улицам
10:27, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине сбили подростка на мопеде, его родителям грозит штраф

На Сахалине сбили подростка на мопеде, его родителям грозит штраф

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 15 мая 2023 года на 480 км автодороги Южно-Сахалинск - Оха 35-летний водитель, управляя автомобилем марки "ТОЙОТА РАВ 4", перед началом движения от правой обочины, совершая поворот налево, не убедился в безопасности своего маневра и совершил столкновение с мотоциклом "EKONIK SPORT", двигающимся в попутном направлении. В результате ДТП, несовершеннолетние водитель и пассажир мотоцикла получили телесные повреждения и были госпитализированы в ГБУЗ "Тымовская ЦРБ", рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Согласно информационной базе данных, 16-летний водитель мотоцикла не имеет водительского удостоверения соответствующей категории, а также уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем, не имея права на управление ТС, ему был назначен административный штраф в размере 5000 рублей.

Согласно объяснению отца несовершеннолетнего водителя, данный мотоцикл он сам приобрел для сына, а также сам обучал сына навыкам вождения транспортом. В этот день подросток поехал кататься на мотоцикле с разрешения отца. В отношении законного представителя несовершеннолетнего вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.3 ст.12.7 КоАП РФ, санкцией которой предусмотрен штраф в размере 30000 рублей.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как вы сейчас сохраняете сбережения?