Тихоокеанское
информационное агентство
17 Мая 2023
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На Сахалине ревнивец бегал с ножом по улицам
10:11, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине "Газель" улетела в кювет

На Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Утром 15 мая 40-летний водитель автомобиля «ГАЗель БИЗНЕС», двигаясь в северном направлении по автомобильной дороге «А-393 Южно-Сахалинск – Оха», на 486 км не справился с управлением транспортным средством и совершил съезд с проезжей части дороги влево по ходу движения с последующим опрокидыванием, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

В результате ДТП водитель получил травмы.

По данному факту проводится проверка.

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