Тихоокеанское
информационное агентство
17 Мая 2023
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На Сахалине ревнивец бегал с ножом по улицам
10:10, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине автоледи неверно выбрала дистанцию и угодила в аварию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Утром 15 мая в районе дома № 108 по ул. Советской в Холмске 40-летняя водитель автомобиля «Toyota Ipsum», двигаясь с юга на север, неверно выбрала дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и совершила столкновение с автомобилем «Subaru Forester», который двигался в попутном направлении, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

В результате ДТП 32-летняя пассажирка автомобиля «Toyota Ipsum» получила травмы. По данному факту проводится проверка.

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