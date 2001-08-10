Сахалинец обиделся на бывшего работодателя и по ошибке сжег автомобиль его брата

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном поджоге чужого имущества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Следствием установлено, что 18 марта 2023 года фигуранту позвонил бывший работодатель и предложил работу. На что первый ответил отказом, в виду того, что за прошлую работу ему до сих пор не заплатили. Фигурант спросил у звонившего, когда он рассчитается с ним по долгам, в результате чего между ними возник конфликт. Фигурант приехал к дому бывшего начальника, но дверь ему никто не открыл.

Тут обвиняемый заметил во дворе дома автомобиль, который, как ему казалось, принадлежит его бывшему руководителю. Решив отомстить обидчику, он через службу заказа такси попросил доставить ему 5 литров бензина, указав на то, что у него закончилось топливо в его автомобиле. После того, как топливо ему доставили, он при помощи камня разбил окно на транспортном средстве, облил салон и поджог его. Далее, убедившись в том, что автомобиль загорелся, злоумышленник с места совершения преступления скрылся, причинив своими действиями ущерб на общую сумму 60 782 рубля, что для потерпевшего является значительным материальным ущербом. Собственником автомобиля оказался двоюродный брат работодателя.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 167 УК РФ - умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.