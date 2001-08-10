Сахалинца будут третий раз судить за преступления по одной и той же статье
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего ранее судимого жителя областного центра, обвиняемого в мошенничестве с причинением значительного ущерба (ч. 2 ст. 159 УК РФ), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Следствием установлено, что в 2022 году фигурант, используя свой аккаунт, разместил объявление о предоставлении услуг по заказу и установке изделий из ПВХ на нескольких интернет-сайтах объявлений.
23 мая 2022 года обвиняемому поступил заказ на изготовление и установку москитных сеток. 25 мая аферист приехал к гражданке домой, для видимости произвел замеры, при этом, не намереваясь выполнять заявленные услуги. После этого, злоумышленник произвел калькуляцию предоставляемых услуг с учетом материалов.
26 мая, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, обвиняемый составил фиктивный счет на оплату услуг за изготовление москитных сеток общей стоимостью 11 тысяч рублей, где указал себя в качестве индивидуального предпринимателя – не являясь таковым. В результате потерпевшая, будучи введенной в заблуждение, перевела обвиняемому в качестве предоплаты денежные средства в размере 5 500 рублей. После чего фигурант перестал выходить на связь.
А через месяц, имея финансовые трудности, гражданин решил опять обратиться к обманутой им ранее гражданке с просьбой перевести еще 1 тысячу рублей, якобы на закупку материалов. Он извинился перед женщиной за задержку заказа, сославшись на множество заказов, и она поверила ему. Стоит отметить, что ранее фигурант уже дважды привлекался у уголовной ответственности по аналогичной статье
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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