Сахалинец угнал машину, но успел доехать только до автозаправки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Анивскому городскому округу обратился житель Троицкого с заявлением об угоне его легкового автомобиля со двора дома, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

После обращения потерпевшего, незамедлительно был введен план «Перехват», а ориентировка на транспортное средство разослана всем дежурным экипажам, находящимся на маршруте патрулирования. В результате разыскиваемый автомобиль был замечен двигавшимся по направлению в Макаровский городской округ, о чем было сообщено местным стражам порядка.

Как только разыскиваемый автомобиль заехал на дозаправку на Макаровскую АЗС, в считанные минуты фигурант был задержан дежурным экипажем дорожно-патрульной службы ОГИБДД. Оказалось, что фигурант снял с автомобиля регистрационные номера. За рулем оказался 18-летний житель села Троицкое, ранее неоднократно судимый за угоны и другие имущественные преступления. Пассажир успел скрыться.