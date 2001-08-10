Сахалинка сыграла на бирже с мошенниками и потеряла деньги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

10 мая в ОМВД России по городскому округу "Ногликский" поступило заявление от 19-летней местной жительницы. Она рассказала о том, что в период с 6 по 7 мая неизвестное лицо, путем обмана похитило 32000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Выяснилось, что примерно полгода назад заявительница в месенджере "Телеграмм" увидела рекламу "Крипто Биржи" после чего периодически посещала этот сайт с целью ознакомления. 6 мая она списалась с менеджером данного канала и её устроило предложение о легком заработке.

Менеджер прислала банковские реквизиты для внесения денег на депозит. После осуществления перевода в сумме 32000 рублей, менеджер сообщила, что заработанная сумма на бирже за сутки около 600000 рублей. Для того, чтобы получить свой процент от заработанных денежных средств, заявительнице необходимо оплатить налог в сумме 80000 рублей, на что последняя ответила отказом и попросила вернуть внесенные ею денежные средства.

Деньги ей не вернули, чат с перепиской удалили и добавили в черный список. О подобном виде мошенничества заявительница знала ранее из СМИ. По части 2 статьи 159 УК РФ возбуждено уголовное дело.