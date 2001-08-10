Тихоокеанское
информационное агентство
11 Мая 2023
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В одном из дворов Южно-Сахалинска сбили пятилетнего ребенка
09:56, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В одном из дворов Южно-Сахалинска сбили пятилетнего ребенка

В одном из дворов Южно-Сахалинска сбили пятилетнего ребенка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 49-летний водитель автомобиля «Лада Веста», двигаясь по внутридворовому проезду в районе дома 30 по улице Крайней, совершил наезд на 5-летнего ребенка, выбежавшего из-за припаркованного автомобиля, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

В результате ДТП несовершеннолетний ребенок получил травмы.

Проводится проверка.

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