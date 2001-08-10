Тихоокеанское
информационное агентство
11 Мая 2023
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В одном из дворов Южно-Сахалинска сбили пятилетнего ребенка
09:54, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пять человек пострадали в аварии на Сахалине

Пять человек пострадали в аварии на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Днем 9 мая 18-летний водитель автомобиля Toyota Corolla, не имея права управления транспортным средством, двигался по улице Речной д 118. И при повороте налево, на автодорогу Корсаков-Новиково, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем Mitsubishi Delica с автомобильным прицепом, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

В результате ДТП водитель и 4 пассажира автомобиля Toyota Corolla получили травмы.

Сотрудниками полиции проводится проверка.

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