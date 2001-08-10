80 водителей без прав задержаны за праздничные дни на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие выходные дни, на Сахалине зарегистрированы 58 ДТП, в которых один человек погиб, 10 человек получили телесные повреждения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Задержаны и отстранены от управления ТС в алкогольном опьянении 57 водителей. В отношении восьми водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление в состоянии опьянения.

Кроме этого, задержаны 80 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.