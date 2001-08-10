Тихоокеанское
информационное агентство
11 Мая 2023
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В одном из дворов Южно-Сахалинска сбили пятилетнего ребенка
09:52, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

80 водителей без прав задержаны за праздничные дни на Сахалине

80 водителей без прав задержаны за праздничные дни на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие выходные дни, на Сахалине зарегистрированы 58 ДТП, в которых один человек погиб, 10 человек получили телесные повреждения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Задержаны и отстранены от управления ТС в алкогольном опьянении 57 водителей. В отношении восьми водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление в состоянии опьянения.

Кроме этого, задержаны 80 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

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