Медведь задрал стадо овец на Камчатке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Общественный инспектор Владимир Шаблий сообщил, что накануне медведь наведался на частную ферму в районе поселка Чапаевка. Жертвой косолапого стали более 20 овец, пишет ИА "Кам 24".

"Очередной выход медведя в районе посёлка Чапаевка, сейчас собирается группа для его поисков. Всем жителям Чапаевки огромная просьба - при появлении медведя незамедлительно звонить по телефону 112", - сообщил Владимир Шаблий в своем телеграмм-канале.

Ранее ИА "Кам 24" сообщало, что двух хищников уже видели неподалеку от Чапаевки. По словам Шаблия, кроме Чапаевки, выход медведей возможен в микрорайонах (бывших военных поселках) Дальнем, Нагорном, Заозерном, а также в Радыгино. Также следы медведя были замечены на новом городском кладбище. Специальная группа выезжала на место, однако найти медведя не удалось.