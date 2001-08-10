Молодой сахалинец подарил девушке телефон, признавшись, что украл его

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ещё 23 декабря в ОМВД России по Углегорскому району поступило заявление от 44-летнего местного жителя о том, что из его квартиры при неизвестных обстоятельствах пропал сотовый телефон. Сумма ущерба составила 22 тысячи рублей. Следственным отделением возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража с причинением значительного ущерба), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Как выяснили сотрудники уголовного розыска, накануне кражи у потерпевшего в гостях собралась компания, которая распивала спиртные напитки. Прибывшие на место происшествия полицейские в составе следственно-оперативной группы опросили присутствующих и соседей, провели осмотр места происшествия. Сразу выйти на след злоумышленника не удалось. Далее, в ходе проведения оперативных мероприятий, спустя время, был установлен причастный к краже 18-летний житель Углегорска. Примечательно то, что ни один из присутствующих не упомянул его личность при даче объяснений. Молодой человек буквально на несколько минут зашел в квартиру, где отдыхала его мать, а когда уходил – прихватил с собой чужой гаджет. Похищенный мобильный телефон он отдал в пользование своей девушке, сообщив, что украл его.

Оперативники изъяли гаджет и вернули законному владельцу. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Материал подготовлен на основе предварительных данных.