Молодой сахалинец подарил девушке телефон, признавшись, что украл его
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ещё 23 декабря в ОМВД России по Углегорскому району поступило заявление от 44-летнего местного жителя о том, что из его квартиры при неизвестных обстоятельствах пропал сотовый телефон. Сумма ущерба составила 22 тысячи рублей. Следственным отделением возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража с причинением значительного ущерба), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Как выяснили сотрудники уголовного розыска, накануне кражи у потерпевшего в гостях собралась компания, которая распивала спиртные напитки. Прибывшие на место происшествия полицейские в составе следственно-оперативной группы опросили присутствующих и соседей, провели осмотр места происшествия. Сразу выйти на след злоумышленника не удалось. Далее, в ходе проведения оперативных мероприятий, спустя время, был установлен причастный к краже 18-летний житель Углегорска. Примечательно то, что ни один из присутствующих не упомянул его личность при даче объяснений. Молодой человек буквально на несколько минут зашел в квартиру, где отдыхала его мать, а когда уходил – прихватил с собой чужой гаджет. Похищенный мобильный телефон он отдал в пользование своей девушке, сообщив, что украл его.
Оперативники изъяли гаджет и вернули законному владельцу. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Материал подготовлен на основе предварительных данных.
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