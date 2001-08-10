Пять кг свинины и два кг окорочков стали добычей грабителя на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Невельскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя села Горнозаводск, обвиняемого в преступлении имущественного характера, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 13 марта текущего года фигурант находился в гостях у своего знакомого, с которым они общались уже довольно продолжительное время. Когда мужчины заходили в жилище, то обвиняемый обратил внимание, что дверь не имеет замка и просто закрывается на щеколду, тогда-то у злоумышленника созрел план, как-нибудь посетить с целью наживы данное место, когда хозяин будет отсутствовать.

Так, 25.03.2023 г. мужчина незаконно проник через незапертую дверь в жилище потерпевшего в районе улицы Дальней. Там он стал проверять шкафы на наличие ценных вещей, затем холодильник, чтобы забрать оттуда продукты питания. Вскоре он увидел на столе мобильный телефон, который тут же решил похитить. В пакет фигурант сложил 5 килограмм свинины, 2 упаковки куриных окороков, всего на общую сумму 7 600 рублей.

А когда злоумышленник вышел из жилища с похищенным имуществом, то столкнулся с сестрой хозяина, и, по совместительству, с владелицей похищенных им продуктов. Гражданка стала требовать от него возвратить украденное. Однако её требования обвиняемый проигнорировал и с места преступления вместе с похищенным скрылся, тем самым, совершив открытое хищение чужого имущества.

Затем он отправился в гости к подруге, по пути продал мясо и курицу, чтобы купить спиртное.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ – грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.