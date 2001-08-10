Сахалинца будут судить за повторное вождение в состоянии опьянения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделением ОМВД России по Макаровскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что вечером 28 марта текущего года фигурант, двигаясь на своем автомобиле в районе улицы Привокзальной села Восточное, был задержан сотрудниками ДПС OГИБДД ОМВД России по Макаровскому городскому округу. В связи с подозрением, что водитель находится в состоянии опьянения, мужчина был отстранен от управления.
После этого фигуранту было предложено пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил отказом, тем самым, не выполнив законное требование уполномоченного должностного лица.
Согласно примечанию к ч. 2 ст. 264 УК РФ, лицом, находящимся в состоянии опьянения, признается лицо, управляющее транспортным средством, не выполнившее законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Таким образом, установлено, что гражданин управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при этом имел судимость за совершение аналогичного преступления.
Исходя из изложенного, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 264.1 УК РФ – управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.
Уголовное дело передано в суд.
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