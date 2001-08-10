13:44, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Из-за ремонтных работ в ряде домов Южно-Сахалинска отключат холодную воду
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с необходимостью ремонтных работ на водопроводных сетях будет ограничена подача холодной воды:
18 мая с 9.30 до 17.00 часов по следующим адресам:
- ул.Пуркаева, 80,82,82а,84
- пр.Мира, 241б,245а,245б,247,247а,249
24 мая с 9.30 до 17.00 часов по следующим адресам:
- ул.Железнодорожная, 77,79,79а,81,81а,83а
- пр.Победы, 89,89а,91,91а,93,95
- ул.Вокзальная, 68,70,72
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