Тихоокеанское
информационное агентство
6 Мая 2023
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Участок ул. Фабричной в Южно-Сахалинске с 10 мая закрывается на капремонт
13:44, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Из-за ремонтных работ в ряде домов Южно-Сахалинска отключат холодную воду

Из-за ремонтных работ в ряде домов Южно-Сахалинска отключат холодную воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с необходимостью ремонтных работ на водопроводных сетях будет ограничена подача холодной воды:

18 мая с 9.30 до 17.00 часов по следующим адресам: 

- ул.Пуркаева, 80,82,82а,84

- пр.Мира, 241б,245а,245б,247,247а,249

24 мая с 9.30 до 17.00 часов по следующим адресам: 

- ул.Железнодорожная, 77,79,79а,81,81а,83а

- пр.Победы, 89,89а,91,91а,93,95

- ул.Вокзальная, 68,70,72

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