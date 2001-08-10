Сахалинец трижды обокрал чужую квартиру

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя областного центра, ранее судимого, обвиняемого в преступлении имущественного характера, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Следствием установлено, что ночью 2 января 2023 года фигурант находился в подъезде жилого многоквартирного дома, расположенного в районе улицы Долинской. Через некоторое время молодой человек обратил внимание, что дверь одной из квартир не заперта. Тогда у злоумышленника возник преступный умысел, направленный на незаконное проникновение в жилище и хищение какого-либо ценного имущества в целях наживы.

Когда молодой человек зашел в квартиру, то увидел, что хозяйка спит. Тогда он прошел в комнату, где обнаружил денежные средства в сумме 40 000 рублей, затем с тумбы забрал игровую приставку, стоимостью более 20 тысяч рублей и направился к выходу. Но в прихожей его внимание привлекла фирменная куртка, которую он прихватил с собой. Позже в кармане он обнаружил ключи от данной квартиры.

Практически месяц злоумышленник вынашивал план повторного визита в обворованную ранее квартиру. Так, 1 февраля 2023 года, предварительно убедившись, что жильцы квартиры отсутствуют, похититель при помощи имеющихся у него ключей открыл входную дверь. Молодой человек забрал из комнаты телевизор, который он завернул в плед, затем из шкафа в комнате сына потерпевшей достал дорогую молодежную одежду, в которую он тут же переоделся, надвинул кепку на глаза и с телевизором покинул место преступления.

Но этого ему показалось мало, и фигурант снова вернулся в квартиру. Прошел в другую комнату, где с тумбы, взял еще один телевизор, потом со стола взял системный блок стоимостью более 42 тысяч рублей, после чего покинул помещение, закрыв входную дверь имеющимися при нем ключами.

Всего за все свои визиты фигурант причинил потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 228 906 рублей;

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, т.е. тайное хищения чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.