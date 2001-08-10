26 детей пострадали в ДТП в Сахалинской области с начала года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За 4 месяца в Сахалинской области зарегистрированы 17 ДТП с участием детей до 16 лет, в которых 26 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Особую тревогу вызывает ситуация с аварийностью при перевозке детей в транспортных средствах. С начала года пострадали 17 детей-пассажиров.

Не останутся без внимания автоинспекторов и дети-пешеходы, нарушающие ПДД. Только в апреле, в нарушение ПДД, 2 ребенка выбежали на проезжую часть в неположенном месте и получили травмы при ДТП.

С наступлением теплого времени года дети стали активно кататься на велосипедах и самокатах и, некоторые из них не соблюдают ПДД при управлении своими спортивным средствами передвижения. Так, за минувший месяц зарегистрированы 2 ДТП , в одном из которых ребенок получил травмы.

Рейды будут проходить совместно с отрядами ЮИД, педагогами, родительскими патрулями и другими инициативными группами граждан.

Госавтоинспекция Сахалинской области призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными, осторожными и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.