Тихоокеанское
информационное агентство
4 Мая 2023
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13:33, | Новости происшествий Сахалина и Курил

26 детей пострадали в ДТП в Сахалинской области с начала года

26 детей пострадали в ДТП в Сахалинской области с начала года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За 4 месяца в Сахалинской области зарегистрированы 17 ДТП с участием детей до 16 лет, в которых 26 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Особую тревогу вызывает ситуация с аварийностью при перевозке детей в транспортных средствах. С начала года пострадали 17 детей-пассажиров.

Не останутся без внимания автоинспекторов и дети-пешеходы, нарушающие ПДД. Только в апреле, в нарушение ПДД, 2 ребенка выбежали на проезжую часть в неположенном месте и получили травмы при ДТП.

С наступлением теплого времени года дети стали активно кататься на велосипедах и самокатах и, некоторые из них не соблюдают ПДД при управлении своими спортивным средствами передвижения. Так, за минувший месяц зарегистрированы 2 ДТП , в одном из которых ребенок получил травмы.

Рейды будут проходить совместно с отрядами ЮИД, педагогами, родительскими патрулями и другими инициативными группами граждан.

Госавтоинспекция Сахалинской области призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными, осторожными и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

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